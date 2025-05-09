Алла Пугачёва странно высказалась о Дне Победы

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва, уехавшая из России после начала спецоперации, 9 мая опубликовала пост, посвящённый Дню Победы.

Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

В своей социальной сети она разместила изображение Вечного огня и сопроводила его строчкой из своей песни "Скупимся на любовь": "Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых".

Публикация вызвала разные отклики в Сети. Одни пользователи поддержали певицу, назвав такой подход "глубокой и правильной трактовкой" праздника. Другие раскритиковали её, сочтя пост попыткой "перевернуть смысл" 9 Мая.

Ранее артистка уже становилась объектом общественного внимания: её обращение по случаю 76-летия, адресованное "друзьям и врагам", вызвало бурную реакцию. В другом недавнем посте Пугачёва прокомментировала своё отношение к россиянам, упомянув критику в адрес "холопов и рабов".

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