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Война забрала навсегда: Лариса Долина поделилась личной трагедией, связанной с Днём Победы

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Шоу-бизнес

Лариса Долина с грустью вспомнила о дедушке, которого она так и не увидела, потому что он добровольцем ушёл на Великую Отечественную войну и пропал без вести. Ему было около 36 лет. Его не оказалось даже в списках погибших.

Лариса Долина
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лариса Долина

"Мой дед ушёл на фронт добровольцем и не вернулся. Он пропал без вести во время войны. Я пыталась найти хоть какие-то сведения, но, к сожалению, нет: у меня ничего не получилось", — поделилась певица в беседе с mk.ru.

День Победы много значит для Ларисы Долиной. Она с трепетом и уважением относится к этому празднику и всегда выступает в этот день.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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