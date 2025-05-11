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Измены — лишь верхушка айсберга: психолог объяснил, почему брак Галустяна дал трещину

1:10
Шоу-бизнес

Психолог Иван Громов порассуждал о разводе Михаила Галустяна и Виктории Галустян. По мнению эксперта, измены сыграли далеко не первую роль. Об этом он поделился в беседе с kp.ru.

Михаил Галустян
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Михаил Галустян

Громов считает, что супруги решили расстаться, потому что не смогли преодолеть кризис, который возникает у многих пар, состоящих в браке уже много лет.

"За 18 лет брака люди меняются, их приоритеты и ценности могут трансформироваться. То, что устраивало пару в начале отношений, может стать причиной конфликтов спустя годы. Практически каждая семья сталкивается с кризисными периодами. Это может быть связано и с неизбежным угасанием страсти, потерей интереса к партнёру. Возможно, тут был такой же сценарий. Страсти угасли, дети подросли, а что же дальше?" — рассуждает психолог.

Он добавил, что ни в коем случае нельзя замалчивать такую проблему. По словам Громова, своевременное обращение к специалисту может спасти ситуацию, как и занятия каким-нибудь новым совместным хобби.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Галустя́н (настоящее имя — Ншан, арм. Նշան (Միխայիլ) Սերգեյի Գալստյան; род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), также известный как Су́пер Жо́рик — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, певец, шоумен, комик и юморист.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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