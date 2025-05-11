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Кристина Орбакайте опустилась перед Пугачёвой на колени во время концерта — Примадонна ответила тремя неожиданными словами

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Шоу-бизнес

Алла Пугачёва давно не виделась с Кристиной Орбакайте, и наконец-то мать и дочь воссоединились. Кроме того, Алла Борисовна вместе с Максимом Галкиным* (признан иноагентом в РФ) и детьми Лизой и Гарри посетила концерт Кристины в Лимасоле.

Кристина Орбакайте
Фото: commons.wikimedia.org by IMaxTrend, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кристина Орбакайте

Орбакайте эмоционально исполнила песню "Алла будет петь". Во время пения она опустилась на колени, выразив этим жестом преклонение перед матерью. Пугачёва не менее ярко проявила свои тёплые материнские чувства.

"Кристина будет петь", — сказала Пугачёва, подойдя к сцене и взяв у дочери микрофон.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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