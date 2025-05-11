Самый необычный момент моей биографии: Шнуров рассказал о случае на своём концерте

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров поведал, какие необычные зрители пришли на его выступление.

Фото: commons.wikimedia by Honza Groh (Jagro), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сергей Шнуров

Сергей Шнуров вспомнил, что в 2000 году на фестивале в Швеции во время концерта к нему подошёл африканец. Он заявил, что специально прибыл с мамой из Африки, чтобы побывать на его выступлении.

"Я иду за ним через какие-то шведские дебри, и там сидит настоящая африканская женщина — полная, крупная, в национальной рубашке. Она смотрит на меня и говорит: "Я просто хотела тебя увидеть", — поделился Шнуров необычной историей в социальных сетях.

Данный случай он назвал самым необычным моментом своей биографии.

Ранее Сергей Шнуров выступил против ужесточения штрафов за нецензурную лексику. Он уверен, что запреты искажают наследие.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский певец, композитор, поэт, автор-исполнитель, рок-музыкант, телеведущий, шоумен.



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