Александр Васильев объяснил, почему никогда не вернётся на российское телевидение

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Историк моды Александр Васильев рассказал, что ему не нравилось в программе "Модный приговор".

Фото: ВК-аккаунт Александра Васильева is licensed under public doman Историк моды Александр Васильев

Экс-ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев объяснил, что не хочет возвращаться на российское телевидение. Ту работу он считает чрезмерно тяжёлой.

Эксперт в сфере моды вспоминает, что за сутки они записывали четыре выпуска шоу. От этого уставали и ведущие, и вся съёмочная площадка.

Он отметил, что требовалось отдавать энергию каждому участнику передачи, что было непросто. При этом историк моды признал, что за работу на ТВ хорошо платили.

Сейчас Александр Васильев гастролирует по городам Европы с лекциями. У него есть своя недвижимость в европейских странах.

Уточнения

«Мо́дный пригово́р» (с 31 августа по 4 сентября 2020 года в печатных программах телепередач — «Большой модный приговор») — телепередача о моде и стиле, которая выходит в эфир на «Первом канале» с 30 июля 2007 года.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.