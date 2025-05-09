Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?

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32-летняя Аглая Шиловская призналась, что готова отложить карьеру ради материнства, но не намерена полностью покидать профессию.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Аглаи Шиловской в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аглая Шиловская и Александр Устюгов

Актриса счастлива в отношениях с коллегой Александром Устюговым.

"Надеюсь найти баланс, чтобы не бежать на съёмки через месяц после родов. Сейчас я чувствую себя женщиной, женой и будущей матерью", — призналась она в интервью для "ТН Звёзды".

Актриса подчеркнула, что идеалом для неё остаётся мать, посвятившая жизнь воспитанию дочери: "Хочу, чтобы мои дети получили ту же заботу, но понимаю — мой путь будет иным". Шиловская добавила, что рассчитывает на помощь семьи, особенно матери, в будущем родительском опыте.

Аглая Шиловская в 2021 году стала победительницей шоу "Три аккорда", в финале она исполнила композицию Александра Розенбаума "По снегу, летящему с неба".

Уточнения

Агла́я Ильи́нична Шило́вская (род. 2 января 1993, Москва, Россия) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая. Победительница 6 сезона шоу «Три аккорда» на Первом канале.



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