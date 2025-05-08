Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певец Шаман (настоящее имя Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, запустили масштабный стрим в Minecraft в честь 80-летия Победы.

Фото: Telegram / Екатерина Мизулина is licensed under Public domain SHAMAN и Мизулина

Прямой эфир на Twitch включил виртуальный концерт с аватарами легендарных исполнителей военных песен: Муслима Магомаева, Булата Окуджавы и Анны Герман. Пара не только комментировала выступления, но и устроила импровизированную "драку" своими персонажами.

Шаман анонсировал отдельный виртуальный концерт для зрителей, а Мизулина напомнила о запланированной экскурсии по цифровым копиям памятников ВОВ.

Участники стрима получат уникальные подарки: тематические скины и знаки отличия. Ранее Мизулина подчёркивала, что проект сочетает инновации с сохранением исторической памяти.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.



Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российская общественная деятельница.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.