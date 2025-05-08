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Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы

0:54
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Шаман (настоящее имя Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, запустили масштабный стрим в Minecraft в честь 80-летия Победы.

SHAMAN и Мизулина
Фото: Telegram / Екатерина Мизулина is licensed under Public domain
SHAMAN и Мизулина

Прямой эфир на Twitch включил виртуальный концерт с аватарами легендарных исполнителей военных песен: Муслима Магомаева, Булата Окуджавы и Анны Герман. Пара не только комментировала выступления, но и устроила импровизированную "драку" своими персонажами.

Шаман анонсировал отдельный виртуальный концерт для зрителей, а Мизулина напомнила о запланированной экскурсии по цифровым копиям памятников ВОВ.

Участники стрима получат уникальные подарки: тематические скины и знаки отличия. Ранее Мизулина подчёркивала, что проект сочетает инновации с сохранением исторической памяти.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.

Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российская общественная деятельница.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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