Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы

Певец Шаман (настоящее имя Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, запустили масштабный стрим в Minecraft в честь 80-летия Победы.
Прямой эфир на Twitch включил виртуальный концерт с аватарами легендарных исполнителей военных песен: Муслима Магомаева, Булата Окуджавы и Анны Герман. Пара не только комментировала выступления, но и устроила импровизированную "драку" своими персонажами.
Шаман анонсировал отдельный виртуальный концерт для зрителей, а Мизулина напомнила о запланированной экскурсии по цифровым копиям памятников ВОВ.
Участники стрима получат уникальные подарки: тематические скины и знаки отличия. Ранее Мизулина подчёркивала, что проект сочетает инновации с сохранением исторической памяти.
Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.
Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российская общественная деятельница.
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