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Без макияжа и с душой: Лиза Моряк спела легендарную Катюшу в честь Дня Победы

0:57
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лиза Моряк, супруга режиссёра Сарика Андреасяна, накануне Дня Победы опубликовала в личном блоге трогательное видео: актриса без макияжа исполнила "Катюшу" на балконе с панорамой Москвы.

Лиза Моряк
Фото: instagram.com by личный аккаунт Лизы Моряк в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лиза Моряк

Подписчики оценили её голос и патриотичный жест, оставив сотни поздравлений. Моряк также показала архивные снимки прадеда — участника Великой Отечественной войны.

Накануне актриса примерила рыжее каре для роли матери в новом проекте по мотивам "Простоквашино".

Андреасян и Моряк поженились в 2022-м после романтического предложения в небе и воспитывают трёхлетнюю Элизабет. О второй беременности Лиза сообщила в ноябре 2024 года.

Недавно актриса заверила поклонников, что не будет играть Наташу Ростову в экранизации "Войны и мира", так как не подходит персонажу по возрасту.

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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