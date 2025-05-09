Бородина с сарказмом ответила на критику из-за покупок игрушек для сумок

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Ксения Бородина в личном блоге поделилась необычной проблемой: телеведущая заявила, что столкнулась с подделками игрушек для сумок от гонконгского бренда Labubu.

Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain Ксения Бородина

Во время поездки в Дубай она случайно обнаружила оригинальные фигурки и закупила их для всей семьи.

"В России и ОАЭ сейчас сложно найти настоящие экземпляры", — пояснила Бородина.

Однако подписчики раскритиковали её мнение, отметив, что товары доступны в маркетплейсах. На это звезда саркастично ответила: "Удачи! Заодно и биркин там можно заказать".

Стоимость одной игрушки Labubu достигает 5,5 тыс. рублей, что делает их желанным объектом для копирования.

В декабре прошлого года Ксения Бородина сообщила поклонникам о том, что выходит замуж в третий раз. Её возлюбленный, блогер Николай Сердюков, сделал ей предложение руки и сердца во время ночной экскурсии по Эрмитажу.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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