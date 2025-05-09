Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Арка, башня или шпалера: какая опора раскроет характер плетистой розы
Французская сказка существует: 10 мест в Лоте, где оживает история — готовы к приключениям?
Простая обувь, способная предупредить болезни
Лапы крест-накрест: поза, в которой собака раскрывает своё самое уязвимое
Просто посыпь — и вредители в панике: эта специя работает лучше ловушек
Невидимая ловушка в кухонной планировке, из-за которой вы устаёте
Новый Corvette без кнопок? Chevrolet делает ставку на цифровую революцию
Зачем покупать, если можно сделать дома: сметана за 5 минут
Что нужно есть человеку, что бы у него был качественный рост мышц — строим идеальный рацион

Жена Петросяна поразила редкими кадрами дочери Матильды в стильном образе

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Татьяна Брухунова, жена юмориста Евгения Петросяна, опубликовала в личном блоге редкие кадры их двухлетней дочери Матильды.

Евгений Петросян
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евгений Петросян

На фото девочка в синем платье, белых колготках и туфлях рассматривает портреты в рамках в интерьере петербургской квартиры.

Петросян и Брухунова официально оформили брак в 2019 году, став родителями сына Вагана и Матильды. Однако в семье юмориста есть и другие дети: 56-летняя дочь Викторина от первого брака, которая, по словам артиста, прекратила с ним общение ещё до рождения Вагана.

Петросян неоднократно заявлял, что не планирует знакомить младших детей с единокровной сестрой: "Не вижу в этом смысла".

Недавно стало известно, что Татьяна Брухунова готовится стать матерью в третий раз, поэтому уделяет внимание своему здоровью и посещает врачей-специалистов.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Недвижимость
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере Аудио 
Квартира с сюрпризом: какой запах подскажет, что покупать её нельзя
Недвижимость
Квартира с сюрпризом: какой запах подскажет, что покупать её нельзя Аудио 
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Недвижимость
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее Аудио 
Популярное
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени

Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.

Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Сводка с фронта: истерика Киева перед 9 мая, США угрожают выйти из переговоров Дмитрий Плотников
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
Число пенсионеров в России снизилось до 40 млн — что стоит за этим
Число пенсионеров в России снизилось до 40 млн — что стоит за этим
Последние материалы
Как приучить ребёнка к спорту без слёз и уговоров
200 граммов, и вы в броне: фрукт, который делает иммунитет непрошибаемым
Это сочетание спасает от воспалений, пигментации и целлюлита
Настоящая икона стиля: историк моды Александр Васильев восхитился самой необычной российской актрисой
Техас умеет удивлять: оазис дружелюбия среди бетонных ухмылок — в одном городе
Котлета по-киевски и кисель: культовая еда из советской столовой
Этот гарнир к шашлыку спасёт ваш желудок
Хотели сладкий перец, а вырос с огоньком? Вот ошибка, которую совершают все
Первый электрокар Ferrari: станет ли это новой эрой для марки
Пышные творожные пончики за полчаса — завтрак из детства без дрожжей и заморочек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.