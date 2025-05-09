Жена Петросяна поразила редкими кадрами дочери Матильды в стильном образе

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Татьяна Брухунова, жена юмориста Евгения Петросяна, опубликовала в личном блоге редкие кадры их двухлетней дочери Матильды.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Евгений Петросян

На фото девочка в синем платье, белых колготках и туфлях рассматривает портреты в рамках в интерьере петербургской квартиры.

Петросян и Брухунова официально оформили брак в 2019 году, став родителями сына Вагана и Матильды. Однако в семье юмориста есть и другие дети: 56-летняя дочь Викторина от первого брака, которая, по словам артиста, прекратила с ним общение ещё до рождения Вагана.

Петросян неоднократно заявлял, что не планирует знакомить младших детей с единокровной сестрой: "Не вижу в этом смысла".

Недавно стало известно, что Татьяна Брухунова готовится стать матерью в третий раз, поэтому уделяет внимание своему здоровью и посещает врачей-специалистов.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.