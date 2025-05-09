Жена Александра Петрова показала редкие фото с актёром на фоне загородного дома

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Виктория Антонова, жена актёра Александра Петрова, опубликовала в личном блоге серию редких кадров с супругом.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Виктории Петровой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александр Петров с женой

На фото пара запечатлена во дворе нового загородного дома: Антонова — в стильном луке с шапкой и жилетом, Петров — в схожем аутфите в серо-чёрной гамме.

Впервые Виктория спровоцировала слухи о беременности, появившись в ноябре 2024 года на премьере сериала "Дайте шоу" в свободном костюме.

В декабре пара официально подтвердила ожидание ребенка, выложив романтический снимок с Мальдив, где Петров нежно прикасался к округлившемуся животу жены. В апреле актёр объявил о рождении сына, сопроводив пост фотографиями с малышом.

В феврале текущего года стало известно, что артист приобрёл загородный дом за 60 млн рублей для своей жены и их общих детей.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Петро́в (род 25 января 1989, Переславль-Залесский, РСФСР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, кинорежиссёр и сценарист.



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