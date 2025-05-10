Белые розы и строчки из песни: Бузова заинтриговала подписчиков намёком на новый роман

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Уехавшая отдохнуть на Кубу Ольга Бузова в своём Telegram-канале намекнула на новый роман. Она выложила несколько фотографий букета белых роз. На некоторых фото она появилась сама и выглядела счастливой и взволнованной. На другом фото Бузова показала записку, которую она нашла в букете.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Morgunovskaya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Белые розы

В записке были написаны строчки из песни "Самолёты" Жени Трофимова: "Всё думаю о тебе от посадки и до полёта". Эту же песню Бузова поставила как фон для своего поста.

"Любовь — это когда он отправляет тебе твои любимые белые розы на другой конец земного шара", — написала Бузова.

Многие подписчики были рады за Ольгу и искренне пожелали ей счастья с таинственным избранником, однако некоторые пользователи Сети усомнились в том, что это серьёзный роман.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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