Катя Лель и исчезновение мужа в Ницце: заявление от полиции Франции

Журналистка Алёна Мартынова опубликовала в своём Telegram-канале "Светский хроник" заявление полиции Ниццы, опровергающее информацию о пропаже Игоря Кузнецова — экс-супруга певицы Кати Лель.
По словам французского правоохранителя, водолазы не искали человека с таким именем, а в списках пропавших фигурирует другой Кузнецов.
"Ваш герой якобы выпивал перед исчезновением? Это не соответствует действительности", — уточнил сотрудник в беседе с Мартыновой.
Ранее издание mk.ru со ссылкой на окружение Кузнецова сообщило, что мужчина не вернулся с плавания в Ницце. Певица Лель также подтвердила StarHit, что её бывший муж пропал.
Пара, состоявшая в браке 15 лет (всего вместе — 18 лет), рассталась в 2023-м из-за "утраты доверия". Их дочь Эмилия родилась в 2009 году.
Екатери́на Никола́евна Лель (фамилия при рождении — Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен.
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