Катя Лель и исчезновение мужа в Ницце: заявление от полиции Франции

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Журналистка Алёна Мартынова опубликовала в своём Telegram-канале "Светский хроник" заявление полиции Ниццы, опровергающее информацию о пропаже Игоря Кузнецова — экс-супруга певицы Кати Лель.

Фото: Telegram-канал Кати Лель is licensed under public domain Катя Лель

По словам французского правоохранителя, водолазы не искали человека с таким именем, а в списках пропавших фигурирует другой Кузнецов.

"Ваш герой якобы выпивал перед исчезновением? Это не соответствует действительности", — уточнил сотрудник в беседе с Мартыновой.

Ранее издание mk.ru со ссылкой на окружение Кузнецова сообщило, что мужчина не вернулся с плавания в Ницце. Певица Лель также подтвердила StarHit, что её бывший муж пропал.

Пара, состоявшая в браке 15 лет (всего вместе — 18 лет), рассталась в 2023-м из-за "утраты доверия". Их дочь Эмилия родилась в 2009 году.

Уточнения

Екатери́на Никола́евна Лель (фамилия при рождении — Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.