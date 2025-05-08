Беременная визажистка Михаила Галустяна выступила с эмоциональным обращением к журналистам

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Визажистка Милена Шевченко решила пресечь слухи о своей личной жизни, связанные с Михаилом Галустяном.

Фото: commons.wikimedia.org by Mil.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Михаил Галустян

В эмоциональном посте она заявила, что действительно беременная, но отцом её ребёнка является другой мужчина. Она попросила СМИ прекратить спекуляции.

Напряжённость вокруг пары возникла после того, как Галустян объявил о разводе с женой Викторией после 17 лет брака.

Милена, сотрудничавшая с актёром в проекте "Новые звезды в Африке" два года назад, оказалась в центре внимания из-за фотографии с округлившимся животом. Блогеры и журналисты предположили, что отец её второго сына — Галустян.

Шевченко пояснила, что пост с фото был опубликован случайно и не имеет отношения к личной жизни артиста.

"С Михаилом Сергеевичем меня связывали только рабочие отношения. Почему объединили два разных события — не понимаю", — призналась она.

Она также призвала журналистов проявить уважение к бывшему коллеге и её семье.

Ранее бывшая жена Паши Техника высказалась о памятнике на могиле рэпера.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Галустя́н (настоящее имя — Ншан, арм. Նշան (Միխայիլ) Սերգեյի Գալստյան; род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), также известный как Су́пер Жо́рик — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, певец, шоумен, комик и юморист.



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