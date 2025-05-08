Бывшая жена Паши Техника озвучила цену памятника на могиле рэпера

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Ева Карицкая, бывшая супруга рэпера Паши Техника, объявила в своём Telegram-канале о завершении выбора памятника для его могилы.

Фото: ВКонтакте / Паша Техник by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паша Техник

Монумент стоимостью 4 млн рублей, созданный в стиле музыканта с его скульптурой, будет установлен на средства донатов.

"Больно об этом писать, но, слава богу, мы определились", — призналась Ева.

Карицкая резко высказалась в адрес друзей Павла, которые, по её мнению, не вызвали врачей вовремя после его передозировки 24 марта.

"Пусть эти нелюди не берут на себя много. Если придут на могилу — хана им", — заявила она.

Напомним, Техник скончался 5 апреля в Таиланде после месяца борьбы за жизнь: инфаркт из-за наркотиков, кома и неудачная попытка транспортировки в Бангкок.

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Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.



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