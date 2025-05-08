Елена Перминова шокировала фанатов диалогом с Рианной после отдыха в Калужской области

Елена Перминова, известная любовью к путешествиям, удивила подписчиков неожиданным интересом со стороны Рианны.
Модель опубликовала в соцсетях живописные кадры из Калужской области, где отдыхала с четырьмя детьми. Пост с умиротворяющими пейзажами впечатлил даже мировую звезду: Рианна лично спросила у Перминовой в личных сообщениях: "Привет, детка! Где такое красивое место?"
Как рассказала Елена в своём Telegram-канале, локацию она выбрала случайно, без рекомендаций, уехав всего на два дня.
Скриншот переписки с поп-дивой вызвал ажиотаж: подписчики отметили, что в марте 2022 года Рианна уже писала модели, интересуясь её делами, но тогда та проигнорировала сообщение.
"Жить надо так, чтобы Рианна три года ждала ответа", — иронично прокомментировали фолловеры.
Ранее Александр Панайотов высказался о награде за победу в шоу "Маска".
Риа́нна (англ. Rihanna; полное имя — Ро́бин Риа́нна Фе́нти (англ. Robyn Rihanna Fenty); род. 20 февраля 1988[…], Сент-Мишель, Барбадос) — барбадосская певица, музыкальный продюсер, модный дизайнер, филантроп, актриса кино, телевидения и озвучивания.
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