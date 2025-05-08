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Вместо денег: что на самом деле получил Панайотов за первое место

0:52
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Александр Панайотов, победитель шестого сезона шоу "Маска", рассказал о необычном призе за первое место.

Александр Панайотов
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Панайотов

Вместо денежного вознаграждения артист получил массивную золотую статуэтку, которая теперь занимает центральное место в его доме.

"Этот трофей для меня самый главный", — признался певец в разговоре с Ura.ru.

Панайотов отметил, что не рассчитывал на победу из-за прошлых неудач в телевизионных проектах, но "Маска" изменила ситуацию.

Однако съёмки дались нелегко: во время дебютного выступления в костюме персонажа у него случилась паническая атака. Со временем артист адаптировался к неудобному ростовому костюму и маске, несмотря на ограниченную видимость и сложности в движении.

Ранее вдова Михаила Жванецкого рассказала о друзьях сатирика.

Уточнения

Алекса́ндр Серге́евич Панайо́тов (укр. Олександр Сергiйович Панайотов; род. 1 июля 1984, Запорожье) — украинский и российский певец, композитор, поэт, телеведущий и автор-исполнитель. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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