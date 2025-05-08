За кулисами концерта: редкие кадры встречи Пугачёвой и Орбакайте

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Народная артистка СССР Алла Пугачёва воссоединилась с дочерью, певицей Кристиной Орбакайте, на Кипре, куда последняя прилетела для выступления.

Фото: RIA Novosti archive by Andrey Degtyarev / Андрей Дегтярев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Валентин Юдашкин, Алла Пугачёва, Кристина Орбакайте

Кадры их встречи, опубликованные Telegram-каналом SHOT, быстро набрали популярность. На видео артистки прогуливаются с супругом Орбакайте Михаилом Земцовым и дочерью недалеко от концертного зала в Лимасоле. Именно здесь 8 мая Кристина даст акустический концерт в камерном театре, рассчитанном на 700 гостей.

Это событие привлекло внимание не только из-за редкого появления Пугачёвой в публичном пространстве, но и на фоне громкого заявления экс-директора Орбакайте Александра Качана. Ранее он сообщил, что певица прекратила профессиональную деятельность в России и разорвала контракты с российской командой.

Несмотря на это, предстоящий концерт в Лимасоле подтверждает, что Орбакайте продолжает творческую карьеру за рубежом.

Ранее Гарик Сукачёв рассказал о своих детях и наследстве.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).





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