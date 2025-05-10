Сергей Соседов требует справедливости: доходы звёзд и реальность россиян — две разные планеты

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Соседов возмутился гонорарами звёзд и сравнил их с зарплатами обычных людей. Музыкальный критик уверен, что громадная пропасть между богатыми знаменитостями и бедными безвестными россиянами — это неприлично и унизительно по отношению к последним.

Фото: commons.wikimedia.org by Chornobai Artur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Соседов

Соседов выразил сожаление о том, что купающиеся в роскоши артисты совершенно не думают о людях, у которых нет всего того же.

"И Киркоров, и Басков, и прочие. А что только на костюмы тратить? Это же аморально! Это аморально, когда в стране такая ситуация, а ты меняешь перья каждый раз, и у тебя квартира или две заняты под костюмы. Вы скажете: "Он может себе это позволить", — но и мы имеем право ему сказать, что это аморально. Не украл, но поделись", — сказал Сергей в интервью для YouTube-канала "В гостях у Ханги".

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.



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