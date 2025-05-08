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Мария Шукшина назвала День Победы нашей последней скрепой

1:01
Шоу-бизнес

Актриса Мария Шукшина выступила с инициативой переименовать город Волгоград в Сталинград.

Памятник спецназу в Беслане
Фото: commons.wikimedia.org by Rartat, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Памятник спецназу в Беслане

Мария Шукшина поздравила подписчиков праздником Великой Победы.

"Это наша последняя скрепа. Отдадим и её, грош нам цена. Кто-то скажет, что и её уже отдали, но сдаваться нам нельзя, а только лишь идти и идти вперёд", — написала актриса в своём Telegram-канале.

Звезда театра и кино предложила вернуть городу Волгограду историческое название.

"Предлагаю вернуть городу Волгоград имя города-героя Сталинград! Во имя наших дедов, а у младшего поколения", — опубликовала призыв актриса.

Она напомнила о героических прадедах, которые одерживали победу с именем Иосифа Сталина на устах. 

Ранее Мария Шукшина раскрыла правду о войне с сестрой, которая не перестаёт подавать иски в суд против матери Лидии Федосеевой-Шукшиной и против младшей сестры. 

Уточнения

Мари́я Васи́льевна Шукшина́ (род. 27 мая 1967, Москва, СССР) — советская и российская актриса кино, телевидения и дубляжа, телеведущая, переводчица и ютубер; заслуженная артистка Российской Федерации (2008).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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