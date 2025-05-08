Мария Шукшина назвала День Победы нашей последней скрепой

Актриса Мария Шукшина выступила с инициативой переименовать город Волгоград в Сталинград.
Мария Шукшина поздравила подписчиков праздником Великой Победы.
"Это наша последняя скрепа. Отдадим и её, грош нам цена. Кто-то скажет, что и её уже отдали, но сдаваться нам нельзя, а только лишь идти и идти вперёд", — написала актриса в своём Telegram-канале.
Звезда театра и кино предложила вернуть городу Волгограду историческое название.
"Предлагаю вернуть городу Волгоград имя города-героя Сталинград! Во имя наших дедов, а у младшего поколения", — опубликовала призыв актриса.
Она напомнила о героических прадедах, которые одерживали победу с именем Иосифа Сталина на устах.
Ранее Мария Шукшина раскрыла правду о войне с сестрой, которая не перестаёт подавать иски в суд против матери Лидии Федосеевой-Шукшиной и против младшей сестры.
Мари́я Васи́льевна Шукшина́ (род. 27 мая 1967, Москва, СССР) — советская и российская актриса кино, телевидения и дубляжа, телеведущая, переводчица и ютубер; заслуженная артистка Российской Федерации (2008).
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