Триумфальное возвращение Козловского: сколько актёр заработает за один спектакль?

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После того как Данила Козловский был запрещён в России, он вернулся и будет снова играть на отечественной сцене. Теперь поклонники актёра смогут смотреть его моноспектакль "Фрэнк". Telegram-канал SHOT раскрыл, сколько Козловский заработает на этом спектакле.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Данила Козловский

Самые дешёвые билеты стоят 2,5 тысячи рублей, а самые дорогие — 10 тысяч рублей. Эксперты подсчитали, что один спектакль принесёт Козловскому около 3,5 миллиона рублей.

Ранее Ксения Собчак предположила, что Козловский смог вернуться в Россию благодаря серьёзным покровителям, способным повлиять на его положение в стране.

Уточнения

Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.



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