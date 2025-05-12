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Анфиса Чехова слилась в поцелуе с новым возлюбленным

1:07
Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова обрела счастье в личной жизни. Звезда отдыхает в райском уголке планеты с новым избранником.

Телеведущая Анфиса Чехова
Фото: Инстаграм Анфисы Чеховой is licensed under public doman
Телеведущая Анфиса Чехова

В январе Анфиса Чехова рассказала, что в прошлом году она рассталась с возлюбленным прямо в День святого Валентина.

Сейчас знаменитость снова находится в отношениях Она опубликовала в соцсетях видео, на котором в бассейне из воды выныривает мужчина, и они сливаются в страстном поцелуе.

Чехова отдыхает сейчас в тропическом климате у живописного морского побережья. Как выяснилось, её путешествие получилось весьма романтичным.

Раскрывать личность своего возлюбленного Чехова не спешит, однако она призналась, что наконец-то проживает "свои лучшие отношения".

Чехова рассказывала, что часто ей попадались жестокие мужчины, которые поднимали на неё руку. При этом она не находила поддержки окружающих. Женщины в травмпункте, куда она обратилась за помощью, интересовались, в чём именно она провинилась, раз её мужчина так сильно избил её.

Уточнения

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса. Вела до 2014 года передачу «Давай поженимся».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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