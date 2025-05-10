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Спасительные слова: как Дженнифер Лопес помогла детям принять развод с Беном Аффлеком

1:00
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес понимает, что для детей новость о разводе родителей может быть страшным потрясением, и поскольку звезда сама развелась с Беном Аффлеком, ей тоже пришлось столкнуться с такой проблемой. О том, какими словами она сказала детям о разводе, Дженнифер Лопес рассказала El Pais.

Дженнифер Лопес
Фото: flickr.com by dvsross, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дженнифер Лопес

Артистка решила донести до детей мысль, что такое решение пойдёт ей на пользу, а значит, было принято не зря.

"Я сказала им: "Знаю, сейчас непростое время для всех нас, но вы увидите, что я смогу стать ещё лучше и сильнее после всего этого", — сказала Дженнифер Лопес.

Знаменитость добавила, что в результате так и вышло: она действительно изменилась в лучшую сторону.

"Я счастлива, что я сделала шаг вперёд, что я лучше, чем была год назад, два года назад… Я горжусь тем, что смогла помочь детям преодолеть непростой период, и они стали лишь сильнее", — отметила Дженнифер Лопес.

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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