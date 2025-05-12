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Скромный старт: актёр Джеки Чан вспомнил, как дрался за еду

0:46
Шоу-бизнес

Актёр Джеки Чан рассказал, какой путь он прошёл — от голодного единоборца до всемирно известного человека.

Джеки Чан
Фото: commons.wikimedia.org by Firdaus Latif, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джеки Чан

71-летний актёр Джеки Чан опубликовал в социальных сетях фото, на котором он запечатлён ещё совсем молодым.

Звезда зрелищных боевиков поведал, через что ему пришлось пройти на пути к славе и успеху.

"От моего скромного старта, когда неизвестный артист боевых искусств желал поработать за еду до того, как меня узнают многие люди по всему миру, смотрящие мои фильмы", — написал под снимком актёр.

Чан отметил, что всегда старался сделать так, чтобы каждый сделанный им кадр был сделан хорошо, независимо от того, сколько дублей на это понадобится.

Уточнения

Дже́ки Чан - в Китае наиболее известен под сценическим псевдонимом Син Лун или Чэн Лун, кит. 成龍, иногда упоминается как Фон Силун; род. 7 апреля 1954[…].

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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