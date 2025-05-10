Психолог предположила, что Чумаков находится в любовном треугольнике

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Кандидат психологических наук Люция Сулейманова объяснила возможную причину резких высказываний Алексея Чумакова в адрес Юлии Ковальчук.

Фото: ВК-аккаунт Юлии Ковальчук is licensed under public doman Певец Алексей Чумаков и певица Юлия Ковальчук

Люция Сулейманова считает, что Алексей Чумаков так странно вёл себя на интервью, та как у данного видео был один конкретный зритель.

Эксперт не исключила того, что Чумаков находится в любовном треугольнике, поэтому его высказывание можно воспринимать как конкретное послание некой тайной личности.

В своих заявлениях, по мнению эксперта, Чумаков якобы пытается всячески дистанцироваться от супруги, доказывая, что он живёт с женой только из чувства долга.

Ранее Юлия Ковальчук объяснила, как изменились их отношения с Чумаковым после публичного скандала, когда певца обвинили в абьюзивном поведении. Публике не понравилось то, как певец пренебрежительно высказывается о матери своих детей.

Уточнения

Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.



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