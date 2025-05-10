Лошадь и кобыла: Лепс унизил журналистку прямо на пресс-конференции — что произошло

Григорий Лепс не первый раз проявляет свой строптивый характер. Так, на этот раз певец начал грубить журналистке после вопроса о личной жизни и после того, как она случайно его задела.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Григорий Лепс

Лепс тут же "взорвался": он принялся материть представительницу прессы, обозвал её лошадью и кобылой и дал ей понять, что она должна знать своё место и не забывать, что она по сравнению с ним никто.

"Аккуратно. Я же не твой муж, не твой друг. Не трогай", — обратился он к ней.

После этого Лепс стал общаться с другими журналистами и уже был в хорошем настроении. Он рассказал, что любит дарить детям подарки и не любит готовить, ведь с этим прекрасно справляется домработница.

Видео произошедшего опубликовал депутат Виталий Бородин в своём Telegram-канале.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).



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