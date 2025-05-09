Звенья одной цепи: Федункив высказалась о нападении на Кадышеву

Актриса Марина Федункив предположила, что на российских звёзд ведётся целенаправленная охота.
Марина Федункив записала видео в социальных сетях. На кадрах комедийная актриса прокомментировала новость о том, что на Надежду Кадышеву было совершено нападение.
Звезда сериала "Реальные пацаны" считает, что в этом деле не всё так просто. Случайности она восприняла как закономерность.
"Нападение на Кадышеву и поджог Киркорова могут быть звеньями одной цепи. Вступает ли российский шоу бизнес в кровавую эпоху передела влияния?" — выдвинула свою версию происшедшего звезда Comedy Woman.
Ранее сообщалось, что в деле нападения на Надежду Кадышеву обнаружили вероятный украинский след.
Мари́на Гаври́ловна Феду́нкив (род. 27 августа 1971, Пермь, СССР) — российская комедийная актриса кино, телевидения и дубляжа, сценаристка, диджей, певица, телеведущая, блогер.
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