Звенья одной цепи: Федункив высказалась о нападении на Кадышеву

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Марина Федункив предположила, что на российских звёзд ведётся целенаправленная охота.

Фото: Инстаграм Марины Федункив is licensed under public doman Актриса Марина Федункив

Марина Федункив записала видео в социальных сетях. На кадрах комедийная актриса прокомментировала новость о том, что на Надежду Кадышеву было совершено нападение.

Звезда сериала "Реальные пацаны" считает, что в этом деле не всё так просто. Случайности она восприняла как закономерность.

"Нападение на Кадышеву и поджог Киркорова могут быть звеньями одной цепи. Вступает ли российский шоу бизнес в кровавую эпоху передела влияния?" — выдвинула свою версию происшедшего звезда Comedy Woman.

Ранее сообщалось, что в деле нападения на Надежду Кадышеву обнаружили вероятный украинский след.

Уточнения

Мари́на Гаври́ловна Феду́нкив (род. 27 августа 1971, Пермь, СССР) — российская комедийная актриса кино, телевидения и дубляжа, сценаристка, диджей, певица, телеведущая, блогер.



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