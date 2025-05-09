Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Афинский десертный гид: 5 мест, где вы влюбитесь в легендарный шоколадный Серрано
Это духи эскортниц: Собчак назвала свою любимый парфюм и цену на него
Зарплатные пропасти Европы: как уровень доходов разделяет страны на богатых и бедных
Это чудо подарит вам ощущение вечного лета: итальянская Торваяника у моря
Облегчает мигрень и убирает тошноту: эффект Coca-Cola под микроскопом
Потрясающие маринованные шампиньоны за 1 час — никакой стерилизации
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Рипсалис — необычный комнатный кактус: всё, что нужно знать
Обманутые надежды: Porsche сначала звала, а потом отказала российскому пилоту — что произошло

Любовь: Лера Кудрявцева похвасталась успехами дочки Маши

0:54
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева испытала гордость за шестилетнюю дочку Машу.

Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой Маша
Фото: Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой Маша

Лера Кудрявцева опубликовала в социальных сетях фото, на котором запечатлена её дочка Маша от хоккеиста Игоря Макарова.

На фото девочка запечатлена в розовом бальном платье. Малышка занимается бальными танцами. Девочка держит в руках наградную грамоту, которую она получила за свои Танцевальные успехи.

"Мария Игоревна. Любовь", — написала под фото Лера.

Маша учится в гимназии в нулевом классе с углубленным изучением английского языка. Девочка участвует в сценках, где исполняет роли на иностранном языке.

Ранее Кудрявцева учила с дочкой уроки, где проходили счёт на английском языке. За ошибку звезда ТВ пригрозила наследнице увольнением.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Садоводство, цветоводство
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса Аудио 
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Российский шоу-бизнес
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы Аудио 
Кошки не равнодушны к этим запахам: 5 ароматов, которые делают их счастливыми
Домашние животные
Кошки не равнодушны к этим запахам: 5 ароматов, которые делают их счастливыми Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Коты-одиночки: породы, которым уютнее без телячьих нежностей
Эти грибы можно собирать с закрытыми глазами: почему лисички никогда не бывают червивыми
Украина планирует создать линию дронов на фронте: как это должно работать и в чём слабые места Дмитрий Плотников
Эта зона — запретная: макияж, который визуально старит
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Корень зла: почему вьюнок так любит ваш участок и как его выгнать
Корень зла: почему вьюнок так любит ваш участок и как его выгнать
Последние материалы
Возвращение спальни из 80-х: дизайнеры снова влюблены в прикроватные рюши
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Итальянский лимон: почему он стал символом юга
Любовь: Лера Кудрявцева похвасталась успехами дочки Маши
Вопреки всему: паразит, выживающий без кислорода, может изменить наше представление о жизни на Земле
Заканчивается столетний период борьбы за освобождение страны от ига самовластной бюрократии… — писала газета Русское слово 10 мая 1908 года
Коровье или растительное: какое молоко действительно полезнее
Зелёный, хрустящий и освежающий: весенний салат с яйцом
Гаджеты или рулевое управление: куда уехал комфорт, когда пришёл прогресс
Находка для гурманов: где поесть в Ретимно, чтобы запомнить вкус надолго
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.