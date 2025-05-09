Любовь: Лера Кудрявцева похвасталась успехами дочки Маши

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева испытала гордость за шестилетнюю дочку Машу.

Фото: Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой Маша

Лера Кудрявцева опубликовала в социальных сетях фото, на котором запечатлена её дочка Маша от хоккеиста Игоря Макарова.

На фото девочка запечатлена в розовом бальном платье. Малышка занимается бальными танцами. Девочка держит в руках наградную грамоту, которую она получила за свои Танцевальные успехи.

"Мария Игоревна. Любовь", — написала под фото Лера.

Маша учится в гимназии в нулевом классе с углубленным изучением английского языка. Девочка участвует в сценках, где исполняет роли на иностранном языке.

Ранее Кудрявцева учила с дочкой уроки, где проходили счёт на английском языке. За ошибку звезда ТВ пригрозила наследнице увольнением.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



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