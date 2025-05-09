Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии

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Сын Александра Ширвиндта Михаил Ширвиндт пристыдил певицу Валерию за её новый патриотический клип.

Фото: Инстаграм Михаила Ширвиндта is licensed under public doman Телеведущий Михаил Ширвиндт и певица Валерия

Михаил Ширвиндт опубликовал в социальных сетях видео, в котором раскритиковал то, как певица Валерия оформила исполнение песни "С чего начинается Родина".

"Посмотрел на днях клип Валерии на песню "С чего начинается Родина". Моё мнение такое — это ужасная пошлость. Вот захотелось тебе угодить всем. Решила ты сбацать что-нибудь на фоне руин такое патриотическое, ну так придумай песенку, напиши и кому надо, тот отменит", — сказал Михаил.

Телеведущий посоветовал звезде петь на фоне настоящих руин, а не на фоне декораций.

"Зачем трогать историю?" — выразил своё возмущение Ширвиндт-младший.

Михаил напомнил, что песня "С чего начинается Родина" прозвучала в фильме "Щит и меч". Он отметил, что песню пронзительно исполнил Марк Бернес.

Уточнения

Марк Нау́мович Берне́с (при рождении — Мена́хем-Ман Не́ухович Не́йман; 25 сентября [8 октября] 1911, Нежин, Черниговская губерния — 16 августа 1969, Москва) — советский актёр кино и дубляжа, эстрадный певец.



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