Лев Лещенко о бесплатной работе артистов на 9 Мая: не считаю правильным

Певец Лев Лещенко раскритиковал идею о том, что артисты должны бесплатно выступать на патриотический мероприятиях.
83-летний певец Лев Лещенко не считает, что российские артисты должны бесплатно работать на 9 Мая и других государственных праздниках патриотической направленности.
Народный артист РСФСР напомнил о том, что выступления на концертах для многих артистов — единственный способ заработка.
"Не считаю правильным", — выразил своё мнение Лев Валерьянович.
При этом сам певец, исполняющий песню "День Победы", уже полвека бесплатно выступает на сцене в честь общероссийских празднеств.
"У нас единственные заработки — это музыка. Мне достаточно другой работы, за которую я получаю деньги", — цитирует слова Лещенко "Абзац".
Ранее Юрий Лоза ожесточённо раскритиковал организаторов концерта ко Дню Победы.
Лев Валериа́нович Ле́щенко (род. 1 февраля 1942, Москва, СССР) — советский и российский эстрадный певец (баритон), музыкальный педагог, автор песен, киноактёр и музыкальный продюсер, народный артист РСФСР (1983).
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