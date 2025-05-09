Лев Лещенко о бесплатной работе артистов на 9 Мая: не считаю правильным

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Лев Лещенко раскритиковал идею о том, что артисты должны бесплатно выступать на патриотический мероприятиях.

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/60495 by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Бессмертный полк

83-летний певец Лев Лещенко не считает, что российские артисты должны бесплатно работать на 9 Мая и других государственных праздниках патриотической направленности.

Народный артист РСФСР напомнил о том, что выступления на концертах для многих артистов — единственный способ заработка.

"Не считаю правильным", — выразил своё мнение Лев Валерьянович.

При этом сам певец, исполняющий песню "День Победы", уже полвека бесплатно выступает на сцене в честь общероссийских празднеств.

"У нас единственные заработки — это музыка. Мне достаточно другой работы, за которую я получаю деньги", — цитирует слова Лещенко "Абзац".

Ранее Юрий Лоза ожесточённо раскритиковал организаторов концерта ко Дню Победы.

Уточнения

Лев Валериа́нович Ле́щенко (род. 1 февраля 1942, Москва, СССР) — советский и российский эстрадный певец (баритон), музыкальный педагог, автор песен, киноактёр и музыкальный продюсер, народный артист РСФСР (1983).



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