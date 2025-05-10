Доберман привёл в ярость Сергея Зверева: стилист устроил скандал в сквере и отобрал у хозяйки собаки телефон

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Москвичка отправилась в сквер недалеко от "Белорусской" со своим доберманом и случайно встретила Сергея Зверева, однако встреча не закончилась ничем хорошим.

Фото: flickr.com by Jack Berry, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Доберман

Зверев пришёл в сквер со своим котом. Увидев добермана без поводка, парикмахер начал крайне агрессивно и нецензурно ругаться на хозяйку собаки.

"Она у меня была изначально на поводке, я её отпустила побегать, сходить в туалет, буквально на расстоянии 10 метров", — поделилась девушка.

Когда она достала телефон, Зверев неожиданно отобрал его и долго не возвращал, но в конце концов всё же вернул и потребовал от хозяйки добермана, чтобы её больше никогда не было в этом сквере. Москвичка была поражена поведением стилиста, ведь сквер не является его частной собственностью. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Уточнения

Серге́й Анато́льевич Зве́рев (род. 19 июля 1963, Култук, Иркутская область) — советский и российский парикмахер, актёр театра и кино, шоумен, певец, телеведущий.



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