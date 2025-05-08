Гарик Сукачёв о детях и наследстве: коллекция лодок вместо квартир

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Гарик Сукачёв, музыкант и режиссёр, рассказал о семейных отношениях и необычном наследстве, которое планирует оставить близким.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гарик Сукачёв

Его старшему сыну Александру в этом году исполнится 40 лет — он пошёл по стопам отца, став режиссёром. Несмотря на общую творческую сферу, Гарик признаётся, что их общение сейчас сводится к редким профессиональным дискуссиям.

"Раньше говорили о творчестве чаще, сейчас у каждого свой путь", — признался он в интервью "Каравану историй".

Дочь Анастасия, напротив, пока живёт с родителями. По словам Сукачёва, она сосредоточена на учёбе в университете и не спешит устраивать личную жизнь.

Особое место в жизни Сукачёва занимает коллекция лодок, которую он создаёт более 20 лет. Первую из них он построил для дочери, последнюю — тоже посвятил ей.

"Кто-то вкладывается в недвижимость, а я — в лодки. Для меня это символ связи с семьёй. Не знаю, станут ли они памятью обо мне, но это моя страсть", — делится Гарик.

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Уточнения

И́горь Ива́нович (Га́рик) Сукачёв (род. 1 декабря 1959, Мякинино, Московская область, СССР) — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, актёр кино, озвучивания и дубляжа, режиссёр театра и кино, сценарист, телеведущий.



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