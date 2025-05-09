Или я, или Трамп: Понасенков* решил стать Папой Римским

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский публицист и общественный деятель Евгений Понасенков* заявил о своём желании стать Папой Римским.

Фото: Инстаграм Евгения Понасенкова is licensed under public doman Публицист Евгений Понасенков

Евгений Понасенков опубликовал в социальных сетях фото в образе Папы Римского. Фото в облачении понтифика было сгенерировано нейросетью.

"И правильно: у конклава только такой выбор — или я, или Трамп. Вообще Ватикан мне архитектурно и по месту очень подходит: Рим я знаю и нежно люблю", — написал под изображением маэстро.

Понасенков уверен, что в кинотеатрах будут активно раскупать мерч с его фото.

Ранее Дональд Трамп открестился от образа Папы: он заявил, что не причастен к завирусившемуся в сети портрету.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Евге́ний Никола́евич Понасе́нков (род. 13 марта 1982, Москва) — российский публицист, писатель и видеоблогер.



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