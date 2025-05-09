Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Швырнул с кресла и остался любимым: 8 вещей, которые кошка прощает от большой любви
Орган, который первым сдаётся при стрессе — и рушит всё здоровье
Никогда не догадаетесь: эти 2 ингредиента превратят запечённый картофель в деликатес
Авто с характером и ценником: как цвет влияет на стоимость покупки и покраски
Как вырастить помидоры в холодное лето: лучшие сорта для прохладных условий
Хотите выразительные скулы и сияющую кожу? Секрет в правильной очередности продуктов
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Тайна "поводка": кажется странным, но без этого самолёт не взлетит
Почему Трамп клеймит главу ФРС дураком? Экономическая напряжённость нарастает в США

Или я, или Трамп: Понасенков* решил стать Папой Римским

0:49
Шоу-бизнес

Российский публицист и общественный деятель Евгений Понасенков* заявил о своём желании стать Папой Римским.

Публицист Евгений Понасенков
Фото: Инстаграм Евгения Понасенкова is licensed under public doman
Публицист Евгений Понасенков

Евгений Понасенков опубликовал в социальных сетях фото в образе Папы Римского. Фото в облачении понтифика было сгенерировано нейросетью.

"И правильно: у конклава только такой выбор — или я, или Трамп. Вообще Ватикан мне архитектурно и по месту очень подходит: Рим я знаю и нежно люблю", — написал под изображением маэстро.

Понасенков уверен, что в кинотеатрах будут активно раскупать мерч с его фото.

Ранее Дональд Трамп открестился от образа Папы: он заявил, что не причастен к завирусившемуся в сети портрету.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Евге́ний Никола́евич Понасе́нков (род. 13 марта 1982, Москва) — российский публицист, писатель и видеоблогер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Хави становится тренером одного из гигантов Премьер-лиги
Новости спорта
Хави становится тренером одного из гигантов Премьер-лиги Аудио 
Хачапури без возни: лепёшки, которые легко приготовить даже перед уходом на работу
Еда и рецепты
Хачапури без возни: лепёшки, которые легко приготовить даже перед уходом на работу Аудио 
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк
Садоводство, цветоводство
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк Аудио 
Популярное
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени

Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.

Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
Дрон-истребитель Рубикон. Новые боевые группы начали успешно работать по БПЛА ВСУ Дмитрий Плотников Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова
Число пенсионеров в России снизилось до 40 млн — что стоит за этим
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Забудьте про обычные удлинители: вот что нужно покупать в 2025 году
Забудьте про обычные удлинители: вот что нужно покупать в 2025 году
Последние материалы
Или я, или Трамп: Понасенков* решил стать Папой Римским
Что не стоит есть после 30: эти 9 продуктов крадут твою красоту и энергию
Почему в СССР хлеб не плесневел, а черствел
Модный кошачий ад: почему бенгала не стоит выбирать по внешности
Вот почему Камиля Харисова ставит Роналду в пример: дело не только в голах
Он сделает клубнику более сладкой: раскрываем секрет, который изменит ваше представление о ягодах
Больше никаких известковых отложений: как правильно чистить бачок унитаза
Замерла навсегда: почему стрелка спидометра застывает в момент столкновения
Экологичное удобрение из яблок: как приготовить и применять
Молчание имеет цену: 50 немецких компаний признали свою вину за поддержку нацизма в 1930-е годы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.