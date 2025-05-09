Или я, или Трамп: Понасенков* решил стать Папой Римским

Российский публицист и общественный деятель Евгений Понасенков* заявил о своём желании стать Папой Римским.
Евгений Понасенков опубликовал в социальных сетях фото в образе Папы Римского. Фото в облачении понтифика было сгенерировано нейросетью.
"И правильно: у конклава только такой выбор — или я, или Трамп. Вообще Ватикан мне архитектурно и по месту очень подходит: Рим я знаю и нежно люблю", — написал под изображением маэстро.
Понасенков уверен, что в кинотеатрах будут активно раскупать мерч с его фото.
Ранее Дональд Трамп открестился от образа Папы: он заявил, что не причастен к завирусившемуся в сети портрету.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом
Евге́ний Никола́евич Понасе́нков (род. 13 марта 1982, Москва) — российский публицист, писатель и видеоблогер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.