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Принц Уильям жалеет о связи с Гарри и Меган: инсайдер о королевском конфликте

Шоу-бизнес » Зарубежный

Принц Уильям глубоко сожалеет, что не разорвал отношения с принцем Гарри и Меган Маркл сразу после их выхода из королевской семьи.

принц Уильям
Фото: Wikipedia by Foreign and Commonwealth Office, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
принц Уильям

По данным инсайдера, близкого к Букингемскому дворцу, наследник британского престола считает, что вопрос о сохранении титулов супругов должен был быть решён жёстко ещё в 2020 году.

"Уильям уверен: если бы их тогда лишили статуса, это предотвратило бы нынешние противостояния", — заявил источник изданию In Touch Weekly.

Отношения между братьями обострились до предела. Уильям, как утверждают осведомлённые лица, "потерял всё терпение" и отказывается участвовать в публичных дискуссиях с Гарри.

"Он считает, что Гарри сделал выбор — теперь должен жить с последствиями. Никаких поблажек", — подчеркнул инсайдер.

Напряжение усугубляется выходом скандальных интервью и мемуаров Сассексов, которые, по мнению Уильяма, подрывают авторитет монархии.

Уточнения

Уи́льям принц Уэльский (англ. William, Prince of Wales), полное имя Уи́льям Арту́р Фили́пп Лу́и (англ. William Arthur Philip Louis; род. 21 июня 1982) — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, Младший сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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