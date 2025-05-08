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Тяжелобольная Селин Дион может вернуться на Евровидение через 37 лет

Шоу-бизнес » Зарубежный

Селин Дион, легендарная исполнительница My Heart Will Go On, ведёт переговоры о возвращении на сцену "Евровидения" спустя 37 лет после триумфа.

Селин Дион
Фото: flickr.com by Anirudh Koul, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Селин Дион

Как сообщает The Sun, продюсеры 69-го конкурса, который пройдёт в швейцарском Базеле, обсуждают с её командой возможность выступления. Однако финальное решение зависит от состояния здоровья певицы, борющейся с тяжёлым аутоиммунным заболеванием.

"Узнаем через несколько недель, готова ли она", — заявили организаторы.

В 1988 году Дион победила на конкурсе с песней Ne partez pas sans moi. По данным инсайдеров, именно её она может исполнить вновь. На арене уже провели репетиции со статистом вместо певицы, что усилило слухи о её участии.

В 2024 году Селин, несмотря на болезнь, появилась на церемонии открытия Олимпийских игр, но тогда её обвинили в использовании фонограммы.

Ранее Дион отменила десятки концертов из-за прогрессирующего синдрома, поражающего нервную систему. В документальном фильме "Я — Селин Дион" она показала, как болезнь влияет на её жизнь.

Уточнения

Сели́н Мари́ Клоде́тт Дио́н (фр. Céline Marie Claudette Dion, МФА (фр.): МФА: ; род. 30 марта 1968, Шарлемань, Квебек) — канадская певица, автор песен, актриса и композитор.

Песенный конкурс «Еврови́дение» (англ. Eurovision Song Contest; фр. Concours Eurovision de la chanson) — конкурс эстрадной песни среди стран — членов Европейского вещательного союза (ЕВС — англ. European Broadcasting Union).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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