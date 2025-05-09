Рената Литвинова похвасталась своим знакомством с Шоном Пенном

Актриса Рената Литвинова показала, как отдыхает в компании актёра Шона Пенна.
Рената Литвинова опубликовала в социальных сетях серию снимков, на которых она запечатлена с американским актёром Шоном Пенном.
"Какие бывают радостные встречи после наших спектаклей — с Шоном Пенном, фильмы которого я пересматривала множество раз!" — написала под фото звезда театра и кино.
Мать Шона Пенна — ирландка-католичка. Отец — еврей, "по одной линии русских, по другой — литовских кровей".
Рената Литвинова проживает в Париже и активно участвует в светской жизни столицы Франции. Иногда актриса приезжает в Москву, не афишируя свои приезды. В столице РФ у актрисы живёт мама.
Рена́та Мура́товна Литви́нова (тат. Рената Морат кызы Литвинова (Вәргазова); род. 12 января 1967, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, сценаристка, кинопродюсер, певица и телеведущая.
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