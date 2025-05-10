Всего два слова, а сколько тепла: Аврора Киба публично проявила чувства к Григорию Лепсу

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Аврора Киба проводит праздничные дни в Дубае. Там же состоялся концерт Григория Лепса, и, конечно, его невеста посетила это мероприятие.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Григорий Лепс

В личном блоге Аврора выложила видео, как она веселится, танцует и подпевает Григорию из зала. Девушка нарядно выглядела: на ней было эффектное красное платье, выгодно подчеркнувшее её стройную фигуру. Также она выложила одну из фотографий Лепса, запечатлённого во время выступления, и посвятила исполнителю два нежных слова.

"Моя легенда", — подписала Киба, добавив к тексту сердечко.

Лепс в свою очередь прислал Авроре ответное сердечко.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).



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