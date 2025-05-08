Шэрон Стоун объявила о смерти матери Дороти: ушла из жизни в 92 года

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудская актриса Шэрон Стоун сообщила о кончине своей 92-летней матери Дороти Стоун.

Причина смерти не раскрывается. Актриса опубликовала в соцсети архивное фото родителей — Дороти и Джозефа Уильяма Стоунов, сопроводив его трогательной подписью.

"Они были прекрасной парой. Теперь вместе на крыльях ангелов", — написала она.

Джозеф скончался в 2009 году в возрасте 79 лет от осложнений, вызванных раком и болезнью Паркинсона.

В феврале Шэрон делилась видео с матерью после госпитализации из-за падения. На кадрах 92-летняя Дороти, покрытая синяками, поздравляла подписчиков с Днём святого Валентина.

Тогда Стоун пояснила, что травма стала результатом несчастного случая, но детали не уточняла. Поклонники выразили поддержку актрисе, отмечая её заботу о матери в последние годы.

Ранее стало известно, что Тоня Худякова поступила в престижный университет в США.

Уточнения

Шэ́рон Вонн Сто́ун (англ. Sharon Vonne Stone; род. 10 марта 1958) — американская актриса, продюсер и бывшая модель.



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