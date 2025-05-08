Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева обменялись колкостями в праздничном выпуске шоу "Маска".

Фото: ВК-аккаунт Сергей Лазарева is licensed under public doman Певец Сергей Лазарев

Сергей Лазарев примерил на себя роль именинника. 1 апреля певцу исполнилось 42 года. В честь него устроили специальный выпуск шоу "Маска", где артиста поздравляли известные ему люди, скрывающиеся в разнообразных костюмах.

Отгадывать маски Лазареву помогла Лера Кудрявцева. Она предположила, что на сцене должны появляться только близкие Сергею люди.

В ответ на это певец язвительно возразил.

"Не факт. Ты мне давно не близкий человек, но ты же здесь", — отметил Лазарев.

Ранее Сергей Лазарев заплакал, увидев свою маму на сцене шоу Маска. Женщина облачилась в костюм ангела хранителя и спела трогательную песню из репертуара сына.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».



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