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Неожиданный источник дохода: стало известно, как Пугачёва получает миллионы из России

1:19
Шоу-бизнес

После того как Алла Пугачёва уехала из России, кажется, будто у неё больше нет способа зарабатывать в родной стране, однако оказалось, что это не так. Об этом подруга певицы поделилась с kp.ru.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Пугачёва получает большие деньги, идущие из России, поскольку много пользователей Сети скачивают её песни — старые и новые. Такой крупный доход от скачиваний был полной неожиданностью для Примадонны.

"Каково же было её удивление, когда только на одной музыкальной платформе за два дня она заработала на скачиваниях нового альбома более 20 миллионов рублей. И это только на одной платформе, а их у нас немало. Только представьте: не вставая со стула, она в среднем получала по 10 миллионов рублей в день от каждой из платформ", — поделилась подруга Пугачёвой.

Кроме того, многочисленные поклонники Пугачёвой скачивают её старые песни, что тоже приносит деньги Алле Борисовне.

"На "Старинных часах" и других шлягерах Пугачёва зарабатывает на музыкальных платформах (в том числе и на российских) примерно 5—7 миллионов рублей в квартал. Это около 28 миллионов рублей в год", — сообщила телевизионный продюсер Алина Краснова.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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