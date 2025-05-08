Невестка Валерии показала, как её дочь отреагировала на новорождённого братика

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина призналась, что переживала, как её дочка Селин воспримет младшего брата.
Лиана Шульгина опубликовала в соцсетях видео, на котором её дочка Селин впервые видит новорождённого брата, сына Арсения Шульгина.
"Момент, когда старый ребёнок впервые знакомится с младшим — волнение, которое невозможно описать. Я очень переживала, как примет Мирона Селин, особенно после её фразы о ревности во время беременности", — написала под кадрами Лиана.
Невестка Валерии отметила, что долго готовила Селин к встрече с братиком, объясняя, что любят её по-прежнему. Утешение девочке, которая стала старшей сестрой, стал сладкий подарок.
Малышку ребёнок умилил. Она погладила Мирона по голове и выразила полный восторг по поводу появления в доме младенца.
Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985).
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