У Насти Ивлеевой сбылись два её самых больших страха

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Блогер Настя Ивлеева реализовала самый страшный для неё сценарий, озвученный в старом интервью.

Фото: ВК-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public doman Блогер Настя Ивлеева

Настя Ивлеева несколько лет назад в интервью Эльдару Джарахову озвучила два самых главных страха своей жизни.

Звезда Интернета признавалась, что очень боится потерять своего мужа, рэпера Элддея (Алексея Узенюка). Эти опасения блогера реализовались в 2021 году. Пара развелась после двух лет брачного союза.

Ивлеева также отмечала, что боится потерять свою популярность. В 2023 году после скандальной "голой вечеринки" Ивлеева лишилась своих проектов и рекламных контрактов.

Сейчас Ивлеева вышла замуж за телеведущего Филиппа Бегага, который занимается фермерским хозяйством. Супруги проводят время в деревне за сельским трудом.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер.



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