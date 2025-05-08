Экс-возлюбленная сына Ирины Дубцовой покоряет Голливуд: секрет её успеха

Тоня Худякова, экс-возлюбленная сына Ирины Дубцовой Артёма Черницына, объявила о поступлении в один из самых престижных вузов США — USC Film School.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Антонины Худяковой в Инстаграм*(запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Антонина Худякова и Артём Черницын

Конкурс на факультет кинематографии составляет всего 3%, и сама Тоня не рассчитывала на успех.

"Подала документы без надежды. Когда увидела письмо о зачислении, расплакалась", — поделилась она в соцсетях.

Однако поклонники заподозрили, что эмоциональный момент с открытием письма был постановкой для контента.

Незадолго до этого стало известно о расставании пары: Черницын вернулся в Москву, а Худякова осталась в Штатах. Подписчики связали разрыв с учебными планами Тони.

Ранее Ирина Дубцова публично поддерживала отношения сына, называя Тоню "будущей невесткой", но теперь ситуация изменилась.

"Артём не вписывался в её новую жизнь. Учёба в США — приоритет, а ему там места не нашлось", — предположили в фан-сообществах.

Ранее Виктория Исакова обозлилась на зрителей и потребовала перестать снимать в театре.

Уточнения

Ири́на Ви́кторовна Дубцо́ва (род. 14 февраля 1982 года, Волгоград) — российская певица, композитор и поэтесса.



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