Экс-возлюбленная сына Ирины Дубцовой покоряет Голливуд: секрет её успеха

Тоня Худякова, экс-возлюбленная сына Ирины Дубцовой Артёма Черницына, объявила о поступлении в один из самых престижных вузов США — USC Film School.
Конкурс на факультет кинематографии составляет всего 3%, и сама Тоня не рассчитывала на успех.
"Подала документы без надежды. Когда увидела письмо о зачислении, расплакалась", — поделилась она в соцсетях.
Однако поклонники заподозрили, что эмоциональный момент с открытием письма был постановкой для контента.
Незадолго до этого стало известно о расставании пары: Черницын вернулся в Москву, а Худякова осталась в Штатах. Подписчики связали разрыв с учебными планами Тони.
Ранее Ирина Дубцова публично поддерживала отношения сына, называя Тоню "будущей невесткой", но теперь ситуация изменилась.
"Артём не вписывался в её новую жизнь. Учёба в США — приоритет, а ему там места не нашлось", — предположили в фан-сообществах.
Ранее Виктория Исакова обозлилась на зрителей и потребовала перестать снимать в театре.
Ири́на Ви́кторовна Дубцо́ва (род. 14 февраля 1982 года, Волгоград) — российская певица, композитор и поэтесса.
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