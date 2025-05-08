Юрий Лоза ожесточённо раскритиковал организаторов концерта ко Дню Победы: что скрывают за кулисами

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Певец Юрий Лоза выразил недовольство в своём Telegram-канале по поводу организации праздничного концерта ко Дню Победы в Санкт-Петербурге, где его не включили в список участников.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юрий Лоза

Он подчеркнул, что патриотизм стал чем-то, что можно приватизировать, как и многое другое. Лоза также опроверг слухи о том, что он отказался выступать бесплатно.

Артист предположил, что руководство крупного телеканала "имеет к нему неприязнь".

"Пытаются унизить — что ж, пусть будет на их совести", — добавил он.

Концерт на Дворцовой площади откроет Александр Розенбаум. Среди участников — Василий Герелло, Дмитрий Певцов, Пелагея, а также ансамбли "Песняры" и "Невские зори".

Ранее бывшая жена Михаила Галустяна вышла на связь после объявления о разводе с артистом.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер.



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