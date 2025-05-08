Бывшая жена Галустяна вышла на связь и обратилась к поклонникам: самое ценное — время с детьми

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Виктория Штефанец, экс-супруга Михаила Галустяна, впервые прокомментировала расставание в соцсети.

Фото: commons.wikimedia.org by Mil.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Михаил Галустян

В своём аккаунте она поблагодарила подписчиков за тёплые сообщения.

"Всё вижу. Сейчас сосредоточена на детях и близких", — написала она.

Ранее Галустян объявил о завершении 18-летнего брака, подчеркнув, что пара рассталась без конфликтов: "Это не конец, а новый этап. Мы сохранили уважение и надеемся на рост в будущем".

Юморист, отец двух дочерей — Эстеллы и Элины, отметил, что решение было обоюдным. "Никто не виноват. Иногда пути расходятся, но это не отменяет любви к детям", — добавил он.

Штефанец, избегая публичности, не стала раскрывать детали, но подписчики поддержали Викторию: "Вы — пример достоинства", "Дети видят, как вы справляетесь — это важно".

Ранее Арина Шарапова раскритиковала современных психологов.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Галустя́н (настоящее имя — Ншан, арм. Նշան (Միխայիլ) Սերգեյի Գալստյան; род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), также известный как Су́пер Жо́рик — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, певец, шоумен, комик и юморист.



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