Бывшая жена Галустяна вышла на связь и обратилась к поклонникам: самое ценное — время с детьми

Виктория Штефанец, экс-супруга Михаила Галустяна, впервые прокомментировала расставание в соцсети.
В своём аккаунте она поблагодарила подписчиков за тёплые сообщения.
"Всё вижу. Сейчас сосредоточена на детях и близких", — написала она.
Ранее Галустян объявил о завершении 18-летнего брака, подчеркнув, что пара рассталась без конфликтов: "Это не конец, а новый этап. Мы сохранили уважение и надеемся на рост в будущем".
Юморист, отец двух дочерей — Эстеллы и Элины, отметил, что решение было обоюдным. "Никто не виноват. Иногда пути расходятся, но это не отменяет любви к детям", — добавил он.
Штефанец, избегая публичности, не стала раскрывать детали, но подписчики поддержали Викторию: "Вы — пример достоинства", "Дети видят, как вы справляетесь — это важно".
Ранее Арина Шарапова раскритиковала современных психологов.
Михаи́л Серге́евич Галустя́н (настоящее имя — Ншан, арм. Նշան (Միխայիլ) Սերգեյի Գալստյան; род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), также известный как Су́пер Жо́рик — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, певец, шоумен, комик и юморист.
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