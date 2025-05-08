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Арина Шарапова раскрывает секреты успешного брака: молчание часто спасает отношения

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известная телеведущая Арина Шарапова раскритиковала современных психологов, которые учат не замалчивать проблемы и уходить из семьи при первых же проблемах.

Арина Шарапова
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Арина Шарапова

В интервью Леди Mail она отметила, что её бабушка и мама, прожившие в браке по 60 лет, учили беречь мужа, а если есть необходимость выговориться, то лучше обратиться к священнику.

Арина Шарапова на протяжении 24 лет сохраняет гармонию в личной жизни — в браке с бизнесменом Эдуардом Карташовым.

"Мы встретились уже сформировавшимися людьми. Секрет — в терпении и умении вовремя промолчать. Сейчас модно советовать "высказывать всё", но я верю: иногда молчание спасает отношения", — поделилась она.

Также телеведущая, будучи генеральным продюсером цикла образовательных фильмов, раскрыла детали своих проектов, посвящённых культурному наследию России.

Один из фильмов цикла, приуроченный к 100-летию Майи Плисецкой, стал не просто биографией, а поводом для глубоких дискуссий. По словам Шараповой, фильмы-диалоги заставляют людей задуматься и испытать целый спектр эмоций.

Ранее Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер впервые появились на красной дорожке вместе.

Уточнения

Ари́на Ая́новна Шара́пова (род. 30 мая 1961, Москва) — российская телеведущая, тележурналист, преподаватель и общественный деятель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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