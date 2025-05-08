Акция Бессмертный полк в этом году будет необычной: в ней примет участие певец, которого знают абсолютно все

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Для Дмитрия Маликова День Победы много значит. Певец чтит память солдат, которые защищали родину, рисковали жизнями и умирали.

Фото: commons.wikimedia.org by Vasyatka1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бессмертный полк

Дмитрий помнит о своём деде, который был танкистом во время Великой Отечественной войны. В сам праздник Маликов собирается принять участие в ежегодном шествии "Бессмертный полк". Фрагмент интервью исполнителя опубликовал Telegram-канал "Звездач".

Маликов порассуждал о том, какое огромное значение имело искусство во время войны. Оно придавало силы измученным людям, напоминало им о прекрасном и помогало справляться с тяжелейшим временем.

Маликов привёл в пример композитора Дмитрия Шостаковича, музыка которого согревала сердца в дни боёв. Шостакович презентовал "Симфонию номер семь" в блокадном Ленинграде.

"Музыка тогда спасала людей", — добавил Маликов.

Уточнения

Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижёр, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий.



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