Акция Бессмертный полк в этом году будет необычной: в ней примет участие певец, которого знают абсолютно все

Для Дмитрия Маликова День Победы много значит. Певец чтит память солдат, которые защищали родину, рисковали жизнями и умирали.
Дмитрий помнит о своём деде, который был танкистом во время Великой Отечественной войны. В сам праздник Маликов собирается принять участие в ежегодном шествии "Бессмертный полк". Фрагмент интервью исполнителя опубликовал Telegram-канал "Звездач".
Маликов порассуждал о том, какое огромное значение имело искусство во время войны. Оно придавало силы измученным людям, напоминало им о прекрасном и помогало справляться с тяжелейшим временем.
Маликов привёл в пример композитора Дмитрия Шостаковича, музыка которого согревала сердца в дни боёв. Шостакович презентовал "Симфонию номер семь" в блокадном Ленинграде.
"Музыка тогда спасала людей", — добавил Маликов.
Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижёр, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.