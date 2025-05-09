Музыка из детства Пригожина: вот какие песни военных лет он любит больше всего

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин с теплом вспомнил о детстве. День Победы был одним из самых ярких и радостных праздников для будущего продюсера. Он рассказал в беседе с изданием "Взгляд", какие военные песни ему нравятся больше всего.

Фото: commons.wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Иосиф Пригожин

Любимые песни Пригожина, посвящённые Великой Отечественной войне, — "Тёмная ночь" и "Журавли". Эти две композиции трогают Пригожина до глубины души.

"В моём детстве у нас был чёрно-белый телевизор, и мы часто смотрели фильмы. Для примера, когда шёл фильм "17 мгновений весны", на улице не было ни души — все сидели по домам и смотрели. Крутили и кинокартину "Два бойца", где как раз и исполнил мной любимую песню Марк Бернес", — рассказал Пригожин.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен. Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики (2025).



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