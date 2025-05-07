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Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые вместе на публике: романтика в Риме

1:02
Шоу-бизнес » Зарубежный

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые появились вместе на публике, подтвердив слухи о романтических отношениях.

тимоти шаламе
Фото: commons.wikimedia.org by Somewhere In Toronto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
тимоти шаламе

Звёздный дуэт выбрал для дебюта 70-ю церемонию вручения премии Давида Ди Донателло в Риме. Дженнер блистала в платье-комбинации с открытыми плечами и глубоким декольте, дополнив образ вечерним макияжем и элегантным пучком.

Шаламе подчеркнул стиль в чёрном бархатном костюме, демонстрируя единство вкусов с возлюбленной. Папарацци запечатлели, как пара нежно обнималась, не скрывая эмоций.

The Sun сообщал о планах актёра сделать предложение: Шаламе якобы месяцами искал идеальное кольцо, остановив выбор на украшении от французского ювелира с 150 бриллиантами.

Инсайдеры отмечают, что Тимоти советовался с близкими, чтобы "всё было идеально".

Ранее беременная от Тимати модель рассказала о питании на Мальдивах.

Уточнения

Ти́моти Хэл Шаламе (англ. Timothée Hal Chalamet [ˈtɪməθi ˈʃæləmeɪ], род. 27 декабря 1995 года, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — франко-американский актёр и кинопродюсер.

Ка́йли Кри́стен Дже́ннер (англ. Kylie Kristen Jenner; 10 августа 1997) — американская модель, предпринимательница. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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